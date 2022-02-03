Макрон призвал Путина и Зеленского ускорить мирный процесс по Донбассу

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости ускорить мирный процесс по Донбассу. Он считает, что Москва поддерживает пророссийских сепаратистов на Донбассе с 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24 .

Макрон призвал президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского ускорить мирный процесс на Донбассе.

Для этого президент Франции провел отдельные переговоры с лидерами России и Украины. Он попытался добиться прогресса в вопросе о статусе Донбасса и приложил усилия для снижения напряженности в регионе.

Макрон подчеркнул как Путину, так и Зеленскому важность обсуждения условий достижения стратегического баланса, чтобы снизить напряженность на местах и гарантировать безопасность в Европе.