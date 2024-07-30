Чи наблизив візит Кулеби до Китаю зустріч Зеленського та Сі Цзіньпіна: відповідь МЗС

Цьогоріч Україна та Китай динамічно розвивають діалог між собою. Робота над зустріччю президента Володимира Зеленського та лідера Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпіна ведеться, втім, наразі про це говорити ще рано.

Про це під час брифінгу розповів речник Міністерства закордонних справ (МЗС) України Георгій Тихий у відповідь на питання кореспондента РБК-Україна .

"Українсько-китайський діалог дуже динамічно розвивається, особливо цього року. І ми переконані, що він продовжить розвиватися на різних рівнях, будуть ще зустрічі і розмови", - заявив Тихий.

Речник відомства додав, що робота над зустріччю Зеленського та Сі Цзіньпіна ведеться постійно. Водночас нещодавній візит Дмитра Кулеби до Китаю - наблизив переговори між лідерами країн.

"Але коли така зустріч буде, коли ця домовленість буде досягнута, ранувато говорити", - додав Тихий.

Візит Кулеби до Китаю

23 липня Кулеба прибув до Китаю на запрошення свого китайського колеги Ван І. Під час перемовин сторони порушили питання війни Російської Федерації проти України, а також двосторонні відносини Києва та Пекіна.

Як розповів Зеленський, Україна отримала від Китаю сигнал щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету.

Більш детально про візит Кулеби - у матеріалі РБК-Україна.