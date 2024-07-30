ua en ru
Вт, 30 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Приблизил ли визит Кулебы в Китай встречу Зеленского и Си Цзиньпина: ответ МИД

Вторник 30 июля 2024 15:00
UA EN RU
Приблизил ли визит Кулебы в Китай встречу Зеленского и Си Цзиньпина: ответ МИД Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и Си Цзиньпин, лидер КНР (коллаж, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Сергей Пышкин

В этом году Украина и Китай динамично развивают диалог между собой. Работа над встречей президента Владимира Зеленского и лидера Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина ведется, впрочем, пока об этом говорить еще рано.

Об этом во время брифинга рассказал спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгий Тихий в ответ на вопросы корреспондента РБК-Украина.

"Украинско-китайский диалог очень динамично развивается, особенно в этом году. И мы убеждены, что он продолжит развиваться на разных уровнях, будут еще встречи и разговоры", - заявил Тихий.

Спикер ведомства добавил, что работа над встречей Зеленского и Си Цзиньпина ведется постоянно. В то же время недавний визит Дмитрия Кулебы в Китай - приблизил переговоры между лидерами стран.

"Но когда такая встреча будет, когда эта договоренность будет достигнута, рановато говорить", - добавил Тихий.

Визит Кулебы в Китай

23 июля Кулеба прибыл в Китай по приглашению своего китайского коллеги Ван И. Во время переговоров стороны подняли вопрос войны Российской Федерации против Украины, а также двусторонние отношения Киева и Пекина.

Как рассказал Зеленский, Украина получила от Китая сигнал поддержки территориальной целостности и суверенитета.

Более подробно о визите Кулебы - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский МИД Украины Китай Си Цзиньпинь
NEWS
В сети писали о заходе россиян в Торецк. В ЦПД опровергли
В сети писали о заходе россиян в Торецк. В ЦПД опровергли
DAILY
Сергей Марченко: Можем дискутировать о повышении налогов, но ситуация уже критическая
Ростислав Шаправский, Руслан Кисляк Сергей Марченко: Можем дискутировать о повышении налогов, но ситуация уже критическая