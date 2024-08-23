Салліван їде в Китай обговорити майбутню зустріч Байдена і Сі Цзіньпіня, - Axios

Три джерела видання, які ознайомлені з цим питанням, розповіли, що цей візит може стати основою для майбутньої зустрічі між президентом Джо Байденом і китайським лідером Сі Цзіньпіном. Вона може відбутися пізніше цього року.

Візит Саллівана, запланований на 27-29 серпня, відбудеться на тлі загострення двосторонніх відносин між США та Китаєм.

Зазначається, що Байден прагне встановити міцні двосторонні відносини з Пекіном, хоча конкуренція з Китаєм залишається ключовим елементом його зовнішньої політики.

Видання нагадує, що зустрічі Саллівана з китайськими офіційними особами вже відбувалися в Римі, Люксембурзі, Відні та Бангкоку, де обговорювалися питання військової напруги у світі, роль Китаю на Близькому Сході та війна Росії проти України. Додається, що нещодавно економічна делегація США відвідала Пекін для обговорення фінансової стабільності та глобального зростання.

Прогнозується, що майбутній візит Саллівана в Китай може стати важливим кроком у налагодженні подальшого діалогу між країнами.

Відносини США та Китаю

Відносини між США та Китаєм значно загострилися у порівнянні із початком минулого десятиліття. У 2019 році вони погіршилися через торговельну війну, яку ініціював тодішній президент США Дональд Трамп. Пандемія COVID-19 ще більше ускладнила відносини, оскільки США звинуватили Китай у неналежному реагуванні на спалах вірусу.

З приходом до влади Джо Байдена у 2021 році, ситуація не покращилася. Була продовжена стратегічна конкуренція США із Китаєм, в тому числі у сферах впровадження нових технологій, включаючи військові ініціативи.

З початком повномасштабного вторгнення Росії Україну США почали активно підтримувати українців у їх боротьбі проти окупантів, однак Китай намагався усіляко дозволити РФ обходити західні санкції та підтримував деякі наративи Кремля.

Важливими подіями стали візит Ненсі Пелосі на Тайвань у 2022 році, який викликав сильну реакцію з боку Китаю, а також інцидент зі шпигунською кулею у 2023 році. Однак попри напруженість, Байден і Сі Цзіньпін зустрілися у листопаді минулого року, намагаючись покращити двосторонні відносини. Тоді лідери держав домовилися відновити деякі процеси комунікації, включаючи військові контакти. Примітно, що це не вплинуло на зниження конкуренції та взаємної недовіри між ними.