Визит Блинкена в Украину: стала известна дата

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе прилетит в Украину. Стала известна точная дата его приезда.
Об этом сообщает Государственный департамент США.
Сообщается, что Блинкен будет находиться в Киеве 5-6 мая, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими официальными лицами.
"… чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России", - говорится в сообщении.
Ожидается, что Блинкен отметит прогресс в борьбе с коррупцией в Украине, которая является ключом к интеграции в НАТО.
Ранее он в интервью американскому телеканалу CBS News рассказал, что США пристально наблюдают за отводом российских войск от украинской границы.
Телеканал CNN сообщал, что визит Блинкена в Украину может ослабить беспокойство страны по поводу возможной встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина этим летом.
При этом ожидается, что во время визита будет обсуждаться возможная встреча президента Украины Владимира Зеленского с Джо Байденом.
Напомним, в Министерстве обороны США сообщили об усилении Россией долгосрочного военного присутствия в Крыму.
Отметим, советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Россия вернет войска к украинским границам.
Кроме того, Украина подтверждает отвод войск РФ от границы, но только в одном направлении.