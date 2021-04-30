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Визит Блинкена в Украину: стала известна дата

Автор: Анастасия Рокитна

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе прилетит в Украину. Стала известна точная дата его приезда.

Об этом сообщает Государственный департамент США.

Сообщается, что Блинкен будет находиться в Киеве 5-6 мая, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими официальными лицами.

"… чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России", - говорится в сообщении.

Ожидается, что Блинкен отметит прогресс в борьбе с коррупцией в Украине, которая является ключом к интеграции в НАТО.

Ранее он в интервью американскому телеканалу CBS News рассказал, что США пристально наблюдают за отводом российских войск от украинской границы.

Телеканал CNN сообщал, что визит Блинкена в Украину может ослабить беспокойство страны по поводу возможной встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина этим летом.

При этом ожидается, что во время визита будет обсуждаться возможная встреча президента Украины Владимира Зеленского с Джо Байденом.

Напомним, в Министерстве обороны США сообщили об усилении Россией долгосрочного военного присутствия в Крыму.

Отметим, советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Россия вернет войска к украинским границам.

Кроме того, Украина подтверждает отвод войск РФ от границы, но только в одном направлении.

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