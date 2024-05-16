Візи, гроші та програми. Як вибрати виш для навчання за кордоном

Рейтинги університетів і грошові витрати. Як вибрати виш за кордоном

Якщо український абітурієнт прийняв рішення про вступ до іноземного закладу освіти, перш за все треба визначити мету такого рішення.

"У кожного своя мотивація. Хтось хоче виїхати за кордон та отримати можливість еміграції, хтось хоче вдосконалити знання мови в країні-носії. Інші вважають, що іноземна освіта допоможе у майбутній кар’єрі. Можуть бути й інші причини. В залежності від них треба визначити основні вимоги до закладу освіти", – коментує Іннола Новикова.

Також варто визначитися з власними уподобаннями, інтересами, фінансовими можливостями, об’єктивно оцінити свій рівень знань. Це допоможе окреслити коло країн, які будуть розглядатися як перспективні для вступу. Дуже важливо на цьому етапі чітко розуміти, наскільки схожу за менталітетом країну абітурієнт буде обирати, наскільки це взагалі має для нього значення.

Важливе питання на початковому етапі – чітке розуміння напряму навчання, яка професія цікавить, які виші спеціалізуються на конкретних напрямах освіти. На цьому етапі зверніть увагу на рейтинги університетів.

У світі є декілька рейтингів для закладів вищої освіти. Одні з найбільш відомих:

рейтинг британської агенції Times Higher Education;

міжнародний порівняльний рейтинг ЗВО U-Multirank;

академічний рейтинг університетів світу (ARWU);

QS World University Rankings та інші.

Фото: Студенти у Бременському університеті, Німеччина (Getty Images)

"Треба дивитися, наскільки затребувані у світі випускники конкретного закладу вищої освіти. Варто звернути увагу і на матеріальні спроможності. Бо, окрім плати за навчання, є ще витрати на проживання, харчування та інше. Це якщо абітурієнт не отримав грант. Навіть якщо навчання безкоштовне або є багато програм отримання грантів, в самій країні чи місті можуть бути високі ціни на житло, продукти та інші потреби", – звертає увагу професор.

Важливе питання – умови вступу до університетів і вимоги для вступників. На це треба звертати особливу увагу. В багатьох іноземних закладах освіти процес вступу стартує ще на початку навчального року, якій передує вступу.

"Майже кожен університет має свої особливості вступних кампаній, тому до цього потрібно серйозно поставитися та вдатися у всі деталі. Для багатьох закладів освіти необхідно підтвердження знання іноземної мови. Треба чітко знати, які вимоги до сертифікатів, які документи про знання мови приймають, якій бал має бути у сертифікаті при подачі документів та багато інших питань", – радить співрозмовниця.

Треба вивчити й візове питання, які умови отримання візи для навчання. Заздалегіть треба з'ясувати також умови проживання під час навчання і скільки це коштує. Зверніть увагу, чи є можливість проживати в гуртожитку при університеті чи коледжі і які там умови, як в цілому заклад освіти регулює питання проживання.

"Кожна країна має свої особливості, культуру, менталітет. Треба заздалегідь бути готовими до різних ситуацій. Життя в кожній з країн відрізняється, тому перед остаточним вибором потрібно дуже гарно все обдумати. Попитайте тих, хто вже навчався або навчається. Не зайвим буде з’їздити і подивитися заклад освіти особисто, поспілкуватись зі студентами. Якщо такої можливості немає, поспілкуйтеся онлайн. І тільки після цього приймайте остаточне рішення", – каже Іннола Новикова.