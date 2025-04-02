Виживайте самі: Росія відмовилась евакуювати поранених із фронту на Запоріжжі

Російське командування ухвалило рішення відмовитися від евакуації поранених солдатів з лінії фронту у Запорізькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
Як з'ясували партизани, у Запорізькій області росіяни все частіше використовують тактику малих груп без застосування техніки. Відповідно, у разі поранення ніхто не виїжджатиме й не евакуюватиме окупантів. Усіх залишають "на удачу" самим солдатам.
"Якщо раніше командування хоча б на словах давало надію на повернення зі штурму, то тепер відкритим текстом заявляє, що технікою заради пари бійців ризикувати не будуть - у поранених немає шансів", - пишуть партизани.
Але таке ставлення командування підірвало моральний стан і без того втомлених російських солдатів. Багато хто шукає можливість уникнути таких наказів або перевестися в інші підрозділи.
За даними Генштабу, на фронті від початку доби 2 квітня відбулося 133 бойових зіткнень. Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Покровському, Торецькому та Курському напрямках.
Нагадаємо, за минулу добу втрати російської армії склали 1410 солдатів. Також вчора Сили оборони знищили 10 танків, 24 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 43 дрони та іншу техніку ворога.
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