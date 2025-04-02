Выживайте сами: Россия отказалась эвакуировать раненых с фронта на Запорожье

Как выяснили партизаны, в Запорожской области россияне все чаще используют тактику малых групп без применения техники. Соответственно, в случае ранения никто не будет выезжать и эвакуировать оккупантов. Всех оставляют "на удачу" самим солдатам.

"Если раньше командование хотя бы на словах давало надежду на возвращение со штурма, то теперь открытым текстом заявляет, что техникой ради пары бойцов рисковать не будут - у раненых нет шансов", - пишут партизаны.

Но такое отношение командования подорвало моральное состояние и без того уставших российских солдат. Многие ищут возможность избежать таких приказов или перевестись в другие подразделения.