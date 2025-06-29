Виживання як тренд: чому феномен Homestead Core захопив TikTok та у чому його секрет

Останнім часом TikTok вибухає трендом під назвою Homestead Core. Він перетворює виживання на модне хобі, а вирощування власної їжі та домашнє господарство - на справжню естетику. Чому саме цей тренд став таким популярним та що за ним стоїть?

Що таке Homestead Core, про що він і чому так багато людей у світі захопилися цим трендом, розповідає РБК-Україна з посиланням на Purewow.

Від городів на сходах до курей у квартирах

За останні пів року дедалі більше людей захоплюються вирощуванням власної їжі. Хтось перетворює пожежні драбини на томатні ферми, інші будують високі грядки на бетонних плитах Брукліну.

А завдяки TikTok дехто навіть серйозно розглядає можливість завести курей, бо "вони невибагливі в догляді" - ніби мова йде про сукуленти, а не про птахів.

Це і є Homestead Core - відповідь покоління, яке не може покладатися на стабільне житло, охорону здоров'я, клімат чи навіть доступні продуктові магазини. Замість того, щоб впадати у відчай, вони перетворюють виживання на естетичний рух.

Естетика паніки та маскування тривоги у дизайн

Стрічка в TikTok вже заповнена цим трендом: компостні контейнери, що виглядають як скандинавський декор, консерви у вінтажних банках Weck, насіння, розкладене як поляроїдні знімки.

Нещодавній звіт Yelp про літні тренди пояснює цю тенденцію: люди реагують на зростання цін на продукти харчування та непередбачувані ланцюги поставок, шукаючи шляхи до самозабезпечення.

Статистика вражає, бо пошукові запити щодо живих курей зросли на 424%, курників - на 163%. Розсадники рослин зафіксували зростання інтересу на 58%, а садові центри - на 27%. "Споживачі шукають способи стати більш самодостатніми... і насолоджуватися вишуканою естетикою", - кажуть експерти.

Однак, справжня суть Homestead Core криється не в естетиці. Це не просто "grandmacore чи cottagecore на новому рівні". Це відображення повільно наростаючої паніки, що посилюється ще з перших днів пандемії.

Ми будуємо інфраструктуру виживання, маскуючи її під модний дизайн. Це виглядає кураторськи підібрано, корисно та заспокійливо, але насправді відображає глибоку тривогу.

У всьому світі люди кинулися вирощувати зелень та заводять курей (фото: Freepik)

Чому ми перетворюємо боротьбу на контент?

Homestead Core - це не просто естетика, це симптом чогось більшого. Не хочете витрачати всю зарплату в продуктовому магазині? Ось вам відео про сушіння капусти.

Хвилюєтеся через відключення світла чи майбутній дефіцит? Ось висока грядка за певні гроші та компостний бак, достатньо шикарний, щоб використовувати його як журнальний столик.

Це оформлено як спосіб життя, що корениться в здоров'ї та намірі, хоча насправді йдеться про виживання в системі, яка більше не працює.

Замість того, щоб запитувати, чому система дає збій - чому ціни на продукти досі вищі, ніж до пандемії - ми прославляємо обхідний шлях. Ми перетворюємо боротьбу на контент.

Це нагадує тренд "fridgescaping", коли люди оформляли інтер'єри своїх холодильників як виставкові зали. На перший погляд, невинно.

Але під цим криється тривожне очікування, що жінки мають перетворювати навіть свій стрес на щось бажане. Homestead Core працює так само - це виживання за допомогою колірної палітри.

Чи дійсно це хобі

Ми маємо більше доступу до передових технологій, ніж будь-яке покоління в історії - штучний інтелект, супутники, що відстежують зміни атмосфери.

Проте люди вирощують салат на підвіконнях, ніби це 1932 рік. Найстрашніше те, як соціальні мережі перетворюють нашу тривогу на естетику.

Раптом реальний економічний тиск виглядає як перевага в способі життя, де боротьба за виживання перетворюється на "життя від ферми до столу".

Тож, звісно, немає нічого поганого в садівництві чи консервуванні варення. Якщо ведення домашнього господарства приносить вам радість, це чудово.

Але важливо визнати, що для багатьох це не хобі, а механізм подолання труднощів. І найбільше турбує, як соціальні мережі переосмислюють цю реакцію на системний збій як натхнення для способу життя.

Якщо ми дійшли до такого стану - вирощуючи курей на балконах і збираючи помідори як запасний план - тоді справжнє питання не в тому, як розпочати господарство. Справжнє питання в тому, чому так багато з нас відчувають, що мусять це робити.