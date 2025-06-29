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Выживание как тренд: почему феномен Homestead Core захватил TikTok и в чем его секрет

Воскресенье 29 июня 2025 19:04
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Выживание как тренд: почему феномен Homestead Core захватил TikTok и в чем его секрет Что такое Homestead Core и почему этим трендом все увлечены (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

В последнее время TikTok взрывается трендом под названием Homestead Core. Он превращает выживание в модное хобби, а выращивание собственной еды и домашнее хозяйство - в настоящую эстетику. Почему именно этот тренд стал таким популярным и что за ним стоит?

Что такое Homestead Core, о чем он и почему так много людей в мире увлеклись этим трендом, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Purewow.

От огородов на лестнице до кур в квартирах

За последние полгода все больше людей увлекаются выращиванием собственной пищи. Кто-то превращает пожарные лестницы в томатные фермы, другие строят высокие грядки на бетонных плитах Бруклина.

А благодаря TikTok некоторые даже серьезно рассматривают возможность завести кур, потому что "они неприхотливы в уходе" - будто речь идет о суккулентах, а не о птицах.

Это и есть Homestead Core - ответ поколения, которое не может полагаться на стабильное жилье, здравоохранение, климат или даже доступные продуктовые магазины. Вместо того чтобы отчаиваться, они превращают выживание в эстетическое движение.

Эстетика паники и маскировка тревоги в дизайн

Лента в TikTok уже заполнена этим трендом: компостные контейнеры, выглядящие как скандинавский декор, консервы в винтажных банках Weck, семена, разложенные как поляроидные снимки.

Недавний отчет Yelp о летних трендах объясняет эту тенденцию: люди реагируют на рост цен на продукты питания и непредсказуемые цепи поставок, ища пути к самообеспечению.

Статистика впечатляет, потому что поисковые запросы по живым курам выросли на 424%, курятникам - на 163%. Питомники растений зафиксировали рост интереса на 58%, а садовые центры - на 27%. "Потребители ищут способы стать более самодостаточными... и наслаждаться изысканной эстетикой", - говорят эксперты.

Однако, истинная суть Homestead Core кроется не в эстетике. Это не просто "grandmacore или cottagecore на новом уровне". Это отражение медленно нарастающей паники, усиливающейся еще с первых дней пандемии.

Мы строим инфраструктуру выживания, маскируя ее под модный дизайн. Это выглядит кураторски подобрано, полезно и успокаивающе, но на самом деле отражает глубокую тревогу.

Выживание как тренд: почему феномен Homestead Core захватил TikTok и в чем его секрет

Во всем мире люди бросились выращивать зелень и заводят кур (фото: Freepik)

Почему мы превращаем борьбу в контент?

Homestead Core - это не просто эстетика, это симптом чего-то большего. Не хотите тратить всю зарплату в продуктовом магазине? Вот вам видео о сушке капусты.

Волнуетесь из-за отключения света или будущего дефицита? Вот высокая грядка за определенные деньги и компостный бак, достаточно шикарный, чтобы использовать его как журнальный столик.

Это оформлено как образ жизни, основанный на здоровье и намерении, хотя на самом деле речь идет о выживании в системе, которая больше не работает.

Вместо того чтобы спрашивать, почему система дает сбой - почему цены на продукты до сих пор выше, чем до пандемии - мы прославляем обходной путь. Мы превращаем борьбу в контент.

Это напоминает тренд "fridgescaping", когда люди оформляли интерьеры своих холодильников как выставочные залы. На первый взгляд, невинно.

Но под этим кроется тревожное ожидание, что женщины должны превращать даже свой стресс в нечто желанное. Homestead Core работает так же - это выживание с помощью цветовой палитры.

Действительно ли это хобби

Мы имеем больше доступа к передовым технологиям, чем любое поколение в истории - искусственный интеллект, спутники, отслеживающие изменения атмосферы.

Однако люди выращивают салат на подоконниках, будто это 1932 год. Самое страшное то, как социальные сети превращают нашу тревогу в эстетику.

Вдруг реальное экономическое давление выглядит как преимущество в образе жизни, где борьба за выживание превращается в "жизнь от фермы до стола".

Поэтому, конечно, нет ничего плохого в садоводстве или консервировании варенья. Если ведение домашнего хозяйства приносит вам радость, это прекрасно.

Но важно признать, что для многих это не хобби, а механизм преодоления трудностей. И больше всего беспокоит, как социальные сети переосмысливают эту реакцию на системный сбой как вдохновение для образа жизни.

Если мы дошли до такого состояния - выращивая кур на балконах и собирая помидоры как запасной план - тогда настоящий вопрос не в том, как начать хозяйство. Настоящий вопрос в том, почему так много из нас чувствуют, что должны это делать.

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