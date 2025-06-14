Новий тренд у психології: як чарівна фраза "Нехай" може врятувати ваші стосунки

Новий психологічний тренд Let Them Theory ("теорія Нехай") стрімко набирає популярності у США, а тепер і в Україні. Він стосується головного виклику сучасної людини - вміння зберігати себе, не намагаючись контролювати інших.

У чому суть цієї теорії, як її застосовувати у повсякденному житті та чому вона справді працює, розповідає РБК-Україна.

Що таке Let Them Theory

Let Them Theory (у перекладі - "Нехай") - це простий, але глибокий підхід до життя, сформульований американською письменницею та менторкою Мел Роббінс.

Суть теорії в тому, щоб перестати контролювати поведінку інших людей і дозволити їм бути собою - навіть якщо це суперечить вашим очікуванням чи уявленням. Фактично - це припинити намагатися контролювати інших людей і зосередитися на собі.

"Хтось не відповідає на ваші повідомлення? Нехай. Залишає вас осторонь? Нехай. Не кличе вас у компанію? Нехай. Це не про вас - це про них. Коли ви дозволяєте іншим робити те, що вони хочуть, ви отримуєте більше внутрішнього спокою і здорові стосунки", - так коротко пояснює авторка.

Чому цей підхід став популярним

Let Them Theory стрімко поширилася у TikTok, Instagram та YouTube у 2024-2025 роках, бо відповідає на глибинну потребу сучасної людини - зняти з себе надмірну відповідальність за інших. Замість того, щоб розбирати, чому хтось вчинив певним чином, теорія пропонує зробити крок назад і зосередитися на собі.

Цей підхід корисний тим, хто схильний до піпл-плізингу, співзалежності, гіперконтролю у стосунках, роботі, батьківстві.

Однак не всі у захваті від цього тренду і вважають, що такий підхід вчить терпіти токсичну поведінку або мовчати, коли хтось робить боляче. Але психологи наголошують: Let Them - це не про мовчання, а про можливість реагувати без надмірних емоцій та імпульсивності.

Як застосовувати Let Them Theory у житті

Не виправдовуйте чужу поведінку

Якщо хтось ігнорує вас або діє несправедливо - не шукайте виправдань. Нехай. Люди мають право бути собою.

Не витрачайте сили на контроль

Ви не можете змусити нікого змінитися. Якщо хтось хоче піти - дайте йому піти. Якщо не хоче допомагати - не просіть.

Спостерігайте, а не втручаєтесь

Хтось вас обговорює за спиною - не вступайте у суперечки та з'ясування стосунків, просто відпустіть ситуацію.

Дозвольте поведінці людей показати їхню суть. Не рятуйте, не тягніть, не переконуйте.

Ставте фокус на собі

Нехай вони роблять своє. А ви робіть своє. І будуйте життя з тими, хто вас вибирає.

Чому це працює

Знімає тривожність. Не потрібно весь час аналізувати чужі слова й вчинки.

Зміцнює кордони. Ви чітко розумієте, де ваша відповідальність, а де - чужа.

Фільтрує оточення. Залишаються ті, хто з вами по-справжньому.

Зберігає сили. Не витрачаєте себе на перероблення інших.

Для кого Let Them Theory особливо корисна