Новий тренд у психології: як чарівна фраза "Нехай" може врятувати ваші стосунки
Новий психологічний тренд Let Them Theory ("теорія Нехай") стрімко набирає популярності у США, а тепер і в Україні. Він стосується головного виклику сучасної людини - вміння зберігати себе, не намагаючись контролювати інших.
У чому суть цієї теорії, як її застосовувати у повсякденному житті та чому вона справді працює, розповідає РБК-Україна.
Що таке Let Them Theory
Let Them Theory (у перекладі - "Нехай") - це простий, але глибокий підхід до життя, сформульований американською письменницею та менторкою Мел Роббінс.
Суть теорії в тому, щоб перестати контролювати поведінку інших людей і дозволити їм бути собою - навіть якщо це суперечить вашим очікуванням чи уявленням. Фактично - це припинити намагатися контролювати інших людей і зосередитися на собі.
"Хтось не відповідає на ваші повідомлення? Нехай. Залишає вас осторонь? Нехай. Не кличе вас у компанію? Нехай. Це не про вас - це про них. Коли ви дозволяєте іншим робити те, що вони хочуть, ви отримуєте більше внутрішнього спокою і здорові стосунки", - так коротко пояснює авторка.
Чому цей підхід став популярним
Let Them Theory стрімко поширилася у TikTok, Instagram та YouTube у 2024-2025 роках, бо відповідає на глибинну потребу сучасної людини - зняти з себе надмірну відповідальність за інших. Замість того, щоб розбирати, чому хтось вчинив певним чином, теорія пропонує зробити крок назад і зосередитися на собі.
Цей підхід корисний тим, хто схильний до піпл-плізингу, співзалежності, гіперконтролю у стосунках, роботі, батьківстві.
Однак не всі у захваті від цього тренду і вважають, що такий підхід вчить терпіти токсичну поведінку або мовчати, коли хтось робить боляче. Але психологи наголошують: Let Them - це не про мовчання, а про можливість реагувати без надмірних емоцій та імпульсивності.
Як застосовувати Let Them Theory у житті
- Не виправдовуйте чужу поведінку
- Якщо хтось ігнорує вас або діє несправедливо - не шукайте виправдань. Нехай. Люди мають право бути собою.
- Не витрачайте сили на контроль
- Ви не можете змусити нікого змінитися. Якщо хтось хоче піти - дайте йому піти. Якщо не хоче допомагати - не просіть.
- Спостерігайте, а не втручаєтесь
- Хтось вас обговорює за спиною - не вступайте у суперечки та з'ясування стосунків, просто відпустіть ситуацію.
- Дозвольте поведінці людей показати їхню суть. Не рятуйте, не тягніть, не переконуйте.
- Ставте фокус на собі
- Нехай вони роблять своє. А ви робіть своє. І будуйте життя з тими, хто вас вибирає.
Чому це працює
Знімає тривожність. Не потрібно весь час аналізувати чужі слова й вчинки.
Зміцнює кордони. Ви чітко розумієте, де ваша відповідальність, а де - чужа.
Фільтрує оточення. Залишаються ті, хто з вами по-справжньому.
Зберігає сили. Не витрачаєте себе на перероблення інших.
Для кого Let Them Theory особливо корисна
- Людей з перфекціоністськими очікуваннями у стосунках
- Жінок, які часто глушать себе, аби "бути зручною"
- Тих, хто відчуває втому від соціального контролю
- Емпатів, які звикли пояснювати та тягнути всіх
- Тим, хто звик залежати від думки інших
- Тим, хто хоче з'ясувати усі обставини та розмови
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При написанні матеріалу використані джерела: сторінка Мел Роббінс у TikTok, Psychology Today, Healthline.