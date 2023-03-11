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Для виживання енергосистеми потрібно забезпечити фінансовий баланс енергоринку, - експерт

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Субота 11 березня 2023 15:13
Для виживання енергосистеми потрібно забезпечити фінансовий баланс енергоринку, - експерт Фото: для виживання енергосистеми потрібно забезпечити фінансовий баланс енергоринку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

З початку повномасштабного вторгнення попит на електроенергію зменшився, а структура споживання змінилась. Це призвело до фінансового дисбалансу на ринку електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-президента асоціації енергетичних компаній Energy Club Максима Білявського.

Він вважає, що за теперішнього балансу генерації поточні ціни на електроенергію не покривають усіх потреб у ремонті енергосистеми.

"Попит на електроенергію зменшився приблизно на 35%, а структура споживачів змінилася - найбільша частка тепер належить домогосподарствам, яким електроенергія відпускається за пільговою ціною", - сказав Білявський.

За його словами для виживання енергосистеми потрібно забезпечити фінансову ліквідність енергоринків та усунути штучні спотворення, що існували до початку повномасштабного вторгнення.

Також, на думку експерта, потрібно підвищити культуру споживання електроенергії та децентралізувати й діджиталізувати об'єкти енергетики.

Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус заявляв, що влада обговорює відмову від цінових обмежень на ринку електроенергії, що дасть можливість швидше ремонтувати інфраструктуру та будувати нову генерацію.

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