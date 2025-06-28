"Вижити і перемогти": Іран готував замахи на Трампа і Помпео, - WP

Видання зазначає, що такі версії подій містяться у новій книзі про президентську кампанію чинного президента під назвою "2024: Як Трамп повернув Білий дім, а демократи втратили Америку", авторами якої є Джош Досі, Тайлер Пейджер і Айзек Арнсдорф. Вихід книги запланований на наступний місяць.

Згідно з її змістом, у вересні 2024 року американська розвідка поінформувала передвиборчий штаб Трампа про присутність на території США іранських кілерів. У книзі зазначається, що загрози з боку Ірану суттєво вплинули на повсякденну поведінку кандидата та його команди, спричинивши зміни у маршрутах і заходах безпеки під час виборчої кампанії.

Водночас, правоохоронні органи розслідують імовірну причетність до іранських спецслужб осіб, які готували замахи, але наразі таких зв’язків не виявлено.

Замах на Майка Помпео

У книзі також зазначається, що впродовж трьох років до обрання Трампа президентом, іранські агенти щонайменше тричі намагалися ліквідувати високопосадовців США.

Дві з цих спроб вже були оприлюднені, однак інформація про замах на колишнього державного секретаря Майка Помпео в Парижі у 2022 році оприлюднюється вперше.

У книзі зазначається, що іранські агенти дізналися про готель, в якому зупинився Помпео, і намагалися його вбити. Політик уникнув замаху, але додаткових подробиць не наводиться.

Фото: державний секретар США у 2018 - 2021 роках (Getty Images)

Автори книги посилаються на інтерв’ю з сотнями осіб, зокрема представників виборчого штабу, Білого дому, силових відомств, а також на службові нотатки, електронну переписку, записи в календарях і аудіофайли.

У своїй книзі "Never Give an Inch" (2023 рік) Помпео стверджував, що член іранського Корпусу вартових Ісламської революції, який був обвинувачений у змові з метою вбивства Болтона, також планував найняти кілера для замаху на нього самого за винагороду в 1 мільйон доларів.

Помпео писав, що цей план був добре спланованим, і нападники стежили за його домом та офісом. Він зазначив, що й інші громадяни США, включаючи колишніх посадовців адміністрації Трампа, військових та цивільних, залишаються у списку цілей іранських спецслужб.

Місія - вижити

24 вересня 2024 року Дональда Трампа поінформували про наявність у США кількох іранських груп кілерів. Через шість тижнів влада заарештувала особу, яку назвали "іранським агентом", що, за словами слідства, здійснював підготовку замаху на Трампа. Подальших затримань за цією справою не було.

Під тиском обставин штаб самостійно вживав заходів безпеки: в офісі встановили датчики хімічної зброї, у Мар-а-Лаго патрулював робот-детектор вибухівки, співробітники носили зброю, а політичний директор кампанії Джеймс Блер тримав під столом бронежилет. Після отримання погроз Республіканський національний комітет виставив охорону біля будинку одного з керівників кампанії.

У книзі зазначається, що безперервні загрози впливали на емоційний стан Трампа, зокрема через обмеження його звичної активності, як-от гри в гольф.

Підсумовуючи події кампанії, Трамп, за свідченням авторів, заявив: "Я мушу перемогти. Вижити й перемогти. Бо якщо ні - нам кінець".

Літаки-приманки та нові загрози

У книзі наголошується, що в 2024 році загрози життю Трампа суттєво вплинули на передвиборчу кампанію. Мар-а-Лаго, резиденцію екс-президента у Флориді, було фактично перетворено на укріплений об’єкт.

Служба безпеки переконала Трампа подорожувати літаком-приманкою, який належить інвестору Стіву Віткоффу, нинішньому спецпосланнику США на Близькому Сході. В окремих випадках також використовувались літаки-приманки та супровід транспортними засобами по злітно-посадковій смузі.

Команда Трампа змінила схеми зборів і переміщення, а під час одного інциденту агенти Секретної служби наказали швидко сідати в літак і тримати голову низько через ризик нападу снайперів або ракетного удару.

Попри заходи безпеки, у 2024 році було здійснено два замахи на Трампа: під час мітингу в Батлері, коли куля зачепила йому вухо, та у Вест-Палм-Біч, де затримали озброєного чоловіка, який залишив записку з наміром убити політика. У цих випадках слідство триває, але прямого зв’язку з Іраном не встановлено.

Після нещодавніх авіаударів США по Ірану, американські та західні спецслужби заявили, що очікують на можливу відповідь з боку Тегерана або його проксі-груп.