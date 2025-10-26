Віз продукти для людей. Окупанти вдарили по цивільному авто на Сумщині, поранено водія

Російська армія завдала прицільного удару по цивільному вантажному автомобілю на околиці Білопільської громади в Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждав 36-річний водій, який віз продукти для місцевих жителів.

Медики надали чоловікові допомогу на місці події - госпіталізація не знадобилася.

Військові зазначають, що росіяни свідомо б’ють по цивільному транспорту і мирних людях, які просто виконують свою роботу та забезпечують громади необхідним. Попри загрозу обстрілів, постачання продуктів до прифронтових населених пунктів продовжується.

Обстріли Сумської області

Декілька днів тому нічний удар дрона по залізничній станції в Сумах призвів до руйнувань та постраждалих.

Унаслідок атаки двоє працівників залізниці дістали поранення. Одного з них, 35-річного чоловіка, госпіталізували в лікарню для подальшого обстеження та надання медичної допомоги.

Другому, 28-річному співробітнику станції, допомогу було надано на місці, і його життю та здоров'ю загроза не загрожує.