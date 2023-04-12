Военное мастерство оттачивают кропотливым трудом. Наев показал тренировку бойцов на Севере

Украинские военные постоянно повышают свое мастерство и проходят тренировки, чтобы показать все свои умения на поле боя. Одно из таких учений проходило на Севере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергея Наева .

Он отметил, что обстановка в Северной операционной зоне позволяет не только постоянно укреплять оборону, но и целенаправленно заниматься получением бойцами военного мастерства. Так, согласно плану боевой подготовки на Киевском направлении Северной операционной зоны, продолжаются инструкторско-методические занятия с подразделениями Сил обороны.

В рамках полигона построили полосу препятствий с психологической и тактической нагрузкой, комплекс упражнений построен на основе изучения опыта ведения боевых действий, которые проходят на востоке Украины.

"Построенная полоса препятствий, предусматривает комплексную подготовку сразу для двух-трех подразделений и включает в себя действие в составе отделения. В частности, командиры отделений здесь приобретают умения по руководству и лидерским качествам, а их подчиненные военнослужащие отрабатывают вопросы обкатки танками, развертывания в боевые порядки, преодоление разных препятствий, имитирующих настоящие боевые действия", - сказал Наев.

Полоса помех включает в себя боевую стрельбу, естественные эффекты с пламенем и черным дымом, взрывами мин и снарядов, имитацией раненых и убитых военных.

Генерал-лейтенант также подчеркнул, что дополнительные стрессовые нагрузки помогают выработать у военных устойчивость на поле боя. Наев отметил, что военное мастерство - это не творение судьбы и не подарок жизни. Его оттачивают кропотливым трудом и ежедневными победами над собой.

Так, по его словам, в ежедневных тренировках растет сила духа бойцов, а также крепнет воля и закаляется характер.

"Нет второстепенных задач. Есть цель, которую нужно достичь с наименьшими моральными и физическими потерями. Это результат долгих тренировок, в ходе которых оттачиваются знания, умения и навыки", - добавил Наев.

К тренировкам привлечены военные, которые недавно вернулись с востока Украины, а также личный состав, который впоследствии будет выполнять задачи в настоящих боях. Бойцы, у которых уже есть боевой опыт, его оттачивают, а мобилизованные военные получают необходимый опыт.

"В дальнейшем нами запланировано оснащение этого учебного городка площадкой для тренировки ведения боевых действий в городе, что чрезвычайно актуально, а также создание зоны стрельбы из разных видов вооружения и на разных дистанциях", - сказал Наев.