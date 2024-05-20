Військовозобов'язаним можуть вручити повістку на роботі, - Міноборони

Як відзначив Лазуткін, згідно з положенням щодо порядку організації та введення військового обліку, повістки військовозобов'язаним можуть видавати:

представники виконавчих органів, сільських, селищних, міських рад;

роботодавці;

керівники підприємств, установ й організацій.

Мобілізація в Україні

Ще на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Верховна рада підтримала указ президента України Володимира Зеленського про введення воєнного стану, а також мобілізації. Кожні три місяці термін регулярно продовжується.

Зокрема 26 грудня 2023 року Кабінет міністрів вніс оновлений законопроєкт щодо мобілізації. Документ було підтримано Радою 11 квітня й вже незабаром він отримав підпис Зеленського. Закон набув чинності 18 травня.

Усе подробиці про те, що змінилось згідно з новим законопроєктом про мобілізацію - читайте у нашому матеріалі. Також ознайомитись з переліком хвороб з якими військовозобов'язаних вважатимуть придатним, можна за посиланням.