Військовозобов'язаним можуть вручити повістку на роботі, - Міноборони

Відповідно до постанови Кабінету міністрів, видавати повістки військовозобов'язаним можуть й роботодавці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна.
Як відзначив Лазуткін, згідно з положенням щодо порядку організації та введення військового обліку, повістки військовозобов'язаним можуть видавати:
Ще на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Верховна рада підтримала указ президента України Володимира Зеленського про введення воєнного стану, а також мобілізації. Кожні три місяці термін регулярно продовжується.
Зокрема 26 грудня 2023 року Кабінет міністрів вніс оновлений законопроєкт щодо мобілізації. Документ було підтримано Радою 11 квітня й вже незабаром він отримав підпис Зеленського. Закон набув чинності 18 травня.
Усе подробиці про те, що змінилось згідно з новим законопроєктом про мобілізацію - читайте у нашому матеріалі. Також ознайомитись з переліком хвороб з якими військовозобов'язаних вважатимуть придатним, можна за посиланням.
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