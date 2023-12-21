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Для військовозобов'язаних хочуть запустити онлайн-послуги: в Міноборони розповіли деталі

Четвер 21 грудня 2023 20:59
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Для військовозобов'язаних хочуть запустити онлайн-послуги: в Міноборони розповіли деталі Фото: у Міноборони України розповіли про розробку онлайн-послуг для військовозобов'язаних (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Міністерство оборони України працює над цифровізацією послуг для військовозобов'язаних громадян. Зокрема, у роботі розробка реєстру військовослужбовців.

Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко, передає РБК-Україна з посиланням на АрміяInform.

За словами чиновниці на зустрічі з представниками країн G7 сьогодні в Києві, онлайн-послуги для військових та верифікація реєстру військовозобов'язаних "Оберіг" входили до пріоритетних завдань міністерства.

"Раніше повістки могли приходити людям декілька разів, їх отримували громадяни непридатні до служби чи навіть родичі загиблих", - сказала вона.

При цьому, зазначила представниця МОУ, завдяки верифікації з іншими державними реєстрами вдалося збільшити якість наповнення даних з 27 до 88%, а також видалити дублі та неактуальні дані, що запобігатиме виникненню таких скандальних ситуацій.

Заступник голови Міноборони розповіла, що на базі реєстру військовозобов'язаних відомство хоче запускати нові електронні послуги. Наприклад - з бронювання, що дасть антикорупційний ефект.

Як заявила Черногоренко, міністерство вже завершило верифікацію реєстру військовозобов’язаних, і тепер в планах - створення електронного документа, що підтверджує статус військовозобов’язаного. Це дозволить МОУ "розуміти і контролювати весь перелік особового складу, щоб бути ще більш швидкими, щоб розвивати людський капітал".

Е-реєстр військовозобов'язаних

Нагадаємо, що закон про єдиний електронний реєстр був ухвалений Верховною Радою ще у 2017 році, при цьому формально його запустили у березні 2022 року, проте без повної бази щодо військовозобов'язаних.

Нещодавно глава Міноборони Рустем Умєров зазначив, що сенс Е-реєстру військовозобов'язаних - у повній цифровізації процесів, щоб перевести всю інформацію до digital: від електронного квитка до документів військово-лікарських комісій.

За словами начальника служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, запуск електронного реєстру військовозобов'язаних значно спростить мобілізаційні заходи.

Додамо також, що наприкінці жовтня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів в інтерв'ю РБК-Україна про оцифрування 90% інформації про військовозобов'язаних в електронному реєстрі "Оберіг". А також про роботу над реалізацією функції постановки на облік військовозобов'язаних онлайн без необхідності приходити до військкомату.

Раніше РБК-Україна докладно пояснювало, чим смарт-мобілізація в Україні відрізнятиметься від чинних правил.

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