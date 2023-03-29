Військовослужбовцям Швеції заборонили користуватись TikTok

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local .

Таке рішення прийняли у зв’язку зі "звітністю з відкритих джерел щодо того, як додаток обробляє інформацію користувачів, та діями компанії-власниці ByteDance".

"Використання мобільних телефонів і планшетів саме по собі може становити загрозу безпеці, тому ми не хочемо мати TikTok на нашому робочому обладнанні", - сказала речниця збройних сил Швеції Гуна Грауфельдт.