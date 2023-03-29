ua ru
Ср, 29 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Военнослужащим Швеции запретили пользоваться TikTok

Новина українською →
Среда 29 марта 2023 05:45
Военнослужащим Швеции запретили пользоваться TikTok Фото: в Швеции военным запретили использовать TikTok (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Шведским военным запретили использовать приложение TikTok на рабочих телефонах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

Такое решение приняли в связи с "отчетностью из открытых источников по поводу того, как приложение обрабатывает информацию пользователей, и действиями компании-владельцы ByteDance".

"Использование мобильных телефонов и планшетов само по себе может представлять угрозу безопасности, поэтому мы не хотим иметь TikTok на нашем рабочем оборудовании", - сказала спикер вооруженных сил Швеции Гуна Грауфельдт.

Напомним, что администрация Белого дома приказала всем федеральным агентствам удалить TikTok из всех правительственных устройств.

Кроме того, правительство Великобритании запретило использование TikTok чиновниками на служебных мобильных устройствах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швеция TikTok
NEWS
У Украины есть "очень хорошие шансы" на успешное контрнаступление весной, - глава Пентагона
У Украины есть "очень хорошие шансы" на успешное контрнаступление весной, - глава Пентагона
DAILY
В шаге от фронта. Как города вблизи Бахмута живут под вражеским огнем
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина В шаге от фронта. Как города вблизи Бахмута живут под вражеским огнем