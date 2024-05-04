UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Військовослужбовці ЗСУ тепер можуть обрахувати свою зарплату онлайн

Фото: Міноборони запустило онлайн-калькулятор зарплати ЗСУ (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Українські військові тепер можуть онлайн обрахувати своє забезпечення. Для цього Міністерство оборони запустило спеціальний калькулятор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони.

Як розповіли в Міноборони, на запущеній онлайн-платформі можна розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовцям ЗСУ, а також отримати інформацію щодо:

  • нарахування та виплати грошового забезпечення,
  • одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності чи загибелі військового,
  • інших соціальних гарантій військових та членів їх сімей.

Щоб скористатися онлайн калькулятором, достатньо перейти за посиланням. Після цього бійцям потрібно буде вказати вид проходження служби, звання та інші дані, які необхідні для обрахунку грошового забезпечення.

Калькулятор обраховує не лише загальний розмір забезпечення бійця ЗСУ, але й те, скільки він отримає "на руки" після сплати військового збору.

Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони Юрій Джигир заявляв, що утримання одного військового ЗСУ обходиться державі в 1,2 млн гривень. Як уточнювали в Міноборони, йдеться про загальний розмір витрат за рік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУ