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Военнослужащие ВСУ теперь могут рассчитать свою зарплату онлайн

Фото: Минобороны запустило онлайн-калькулятор зарплаты ВСУ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военные теперь могут онлайн рассчитать свое обеспечение. Для этого Министерство обороны запустило специальный калькулятор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны.

Как рассказали в Минобороны, на запущенной онлайн-платформе можно рассчитать денежное обеспечение по основным видам выплат военнослужащим ВСУ, а также получить информацию о:

  • начислении и выплате денежного обеспечения,
  • единовременной денежной помощи в случае установления инвалидности или гибели военного,
  • других социальных гарантий военных и членов их семей.

Чтобы воспользоваться калькулятором онлайн, достаточно перейти по ссылке. После этого бойцам нужно будет указать вид прохождения службы, звание и другие данные, необходимые для расчета денежного довольствия.

Калькулятор рассчитывает не только общий размер обеспечения бойца ВСУ, но и то, сколько он получит "на руки" после уплаты военного сбора.

Напомним, ранее замминистра обороны Юрий Джигир заявлял, что содержание одного военного ВСУ обходится государству в 1,2 млн гривен. Как уточняли в Минобороны, речь идет об общем размере расходов за год.

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