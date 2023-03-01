Військовослужбовці отримали в рамках ініціативи Ахметова засоби зв’язку на 20 млн гривень

Загальна вартість передачі - понад 20 млн гривень.

"Ми передаємо обладнання для забезпечення зв’язку та автономні генератори, і дуже хочемо, щоб хлопцям це обладнання допомогло налагоджувати зв’язок між підрозділами. Ми будемо всіляко підтримувати ЗСУ. І в рамках "Сталевого фронту", я думаю, це не остання передача", - запевнив керівник проєктного офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз.

Бійці вдячні за допомогу: за їх словами, автомобільні рації наразі в дефіциті. Тож техніка відразу направиться в район виконання бойових дій, у Бахмутський район.

У "Метінвест" зізнаються: намагаються виходити напряму на виробників техніки, щоб постачати необхідне обладнання в найкоротші терміни - адже на ринку вже спостерігається дефіцит потрібного обладнання.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року компанія "Метінвест" спрямувала на допомогу країні понад 3,1 млрд грн, з яких більш як 1,6 млрд грн - в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.

Крім того, "Метінвест" передав бійцям майже 1 700 тепловізорів і 321 автівку та "швидкі", а для заправлення машин надано понад 1,1 млн літрів пального.