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Военнослужащие получили в рамках инициативы Ахметова средства связи на 20 млн. гривен

Фото: военнослужащие получили в рамках инициативы Ахметова средства связи на 20 млн. гривен (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ получили 100 командирских радиостанций, 100 автомобильных радиостанций, антенны, роутеры и ретрансляторы. Кроме того, бойцам передали более 100 зарядных станций EcoFlow и специальную коммуникационную аппаратуру для бронетранспортеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Метинвеста".

Общая стоимость передачи - более 20 млн гривен.

"Мы передаем оборудование для обеспечения связи и автономные генераторы, и очень хотим, чтобы ребятам это оборудование помогло налаживать связь между подразделениями. Мы будем всячески поддерживать ВСУ. И в рамках "Стального фронта", я думаю, это не последняя передача", - заверил руководитель проектного офиса генерального директора группы "Метинвест" Александр Водовиз.

Бойцы благодарны за помощь: по их словам, автомобильные рации в дефиците. Так что техника сразу направится в район выполнения боевых действий в Бахмутский район.

В "Метинвесте" признаются: пытаются выходить напрямую на производителей техники, чтобы поставлять необходимое оборудование в кратчайшие сроки - ведь на рынке уже наблюдается дефицит нужного оборудования.

Напомним, с 24 февраля 2022 года компания "Метинвест" направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн - в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.

Кроме того, "Метинвест" передал бойцам почти 1 700 тепловизоров и 321 автомобиль и "скорые", а для заправки машин предоставлено более 1,1 млн литров горючего.

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