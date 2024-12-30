Військовослужбовці можуть купувати квитки на поїзд через "Армія+": покрокова інструкція

Військовослужбовці тепер мають можливість купувати залізничні квитки зі спеціального резерву через смартфон за допомогою застосунку "Армія+". За кілька днів продажі квитків для військових виросли на 90%.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".
"Укрзалізниця" стала першою компанією, що приєдналася до сервісу підтримки військових "Плюси" від "Армія+", надавши доступ до квитків, які призначені виключно для військових.
Щоб купити квиток на поїзд військовослужбовцям потрібно:
Також важливо пам’ятати, що квитки зі спецрезерву можна придбати за 5 діб до 6 годин до відправлення поїзда з початкової станції.
Сервіс доступний як у застосунку "Армія+", так і за посиланням: services.uz.gov.ua/military.
В "Укрзалізниці" розповідають, що впродовж останніх кількох днів залізничники фіксують суттєве збільшення попиту на квитки для військовослужбовців. Лише 26 грудня було виділено 770 місць для поїздок військових у найближчі дні — це на 90% більше, ніж у звичайний період.
У грудні загалом вже оформлено понад 14 тисяч місць зі спеціального резерву для захисників України.
Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року в Україні у застосунку "Армія+" запустили програму "Плюси", яка надає українським військовим низку привілеїв у повсякденному житті. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, програма реалізована завдяки співпраці з бізнесом і вже охоплює 500 тисяч користувачів.
Серед переваг – спеціальний резерв залізничних квитків від "Укрзалізниці" та знижки на пальне й меню на АЗК від "Укрнафти". Програмою можуть скористатися військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії та Держспецтрансслужби.
Очікується, що з часом до проєкту приєднаються інші національні компанії, а перелік переваг розшириться, включаючи знижки на послуги та пріоритетний доступ до культурних подій.
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