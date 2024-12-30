Военнослужащие могут покупать билеты на поезд через "Армия+": пошаговая инструкция

"Укрзализныця" стала первой компанией, которая присоединилась к сервису поддержки военных "Плюсы" от "Армия+", предоставив доступ к билетам, которые предназначены исключительно для военных.

Чтобы купить билет на поезд, военнослужащим нужно:

скачать и открыть приложение "Армия+"

выбрать соответствующий маршрут и приобрести до четырех билетов одновременно из спецрезерва

выбрать рейсы, следующие из/в города, приближенные к зоне боевых действий, приложении будут показаны все свободные места на подходящие рейсы

подтвердить покупку и сохранить билет - для этого нужно сделать скриншот или отправить его на свою электронную почту, ведь из-за системы защиты данных билеты не сохраняются автоматически

Также важно помнить, что билеты из спецрезерва можно приобрести за 5 суток до 6 часов до отправления поезда с начальной станции.

Сервис доступен как в приложении "Армия+", так и по ссылке: services.uz.gov.ua/military.

В "Укрзализныце" рассказывают, что в течение последних нескольких дней железнодорожники фиксируют существенное увеличение спроса на билеты для военнослужащих. Только 26 декабря было выделено 770 мест для поездок военных в ближайшие дни - это на 90% больше, чем в обычный период.

В декабре в целом уже оформлено более 14 тысяч мест из специального резерва для защитников Украины.