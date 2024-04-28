Военнослужащий попал в плен или пропал без вести: алгоритм действий для родственников
Если ваш родственник является военным лицом и не выходит на связь длительно, государственные структуры могут оказать помощь в поиске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
В первую очередь нужно зафиксировать исчезновение. ЦНС подготовил перечень организаций, куда следует сообщить о своем случае (из всех структур желательно иметь письменные ответы):
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Объединенный центр по поиску и освобождению пленных:
+38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01
united.centre.ssu@gmail.com (только для военных);
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Военная часть, в которой служит лицо (чтобы узнать всю имеющуюся у них информацию о родном, которая в дальнейшем поможет вам в поисках);
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Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными:
koordshtab.org, t.me/nib_uncp_bot ;
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Горячая линия по поиску пропавших или погибших Национальной полиции Украины:
0 800 21 21 51 и 089 420 1867;
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Национальное информационное бюро при Минреинтеграции:
1648 и 0442878165;
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Уполномоченный по правам человека: 0800501720;
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Мониторинговая миссия ООН по правам человека:
ohchr-hrmmu@un.org, Telegram: ohchr_hrmmu (только сообщение) Viber: +380503746708 (только сообщение);
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Международный Комитет Красного Креста:
горячая линия: 0800300155, служба розыска: 0963044375, 0662509957;
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Международная комиссия по пропавшим без вести:
oic.icmp.int (выбирайте на сайте украинский перевод).
Далее алгоритм отличается для тех, у кого есть информация, что родной в плену, и для тех, кто не имеет никакой информации о местонахождении пропавшего.
Если вам известно, что родной в плену
Во-первых, нужно убедиться, что его имя есть в списке пленных. Это нужно для того, чтобы к его обмену приобщились соответствующие структуры.
Как это сделать
Физически обратитесь в СБУ с документом, удостоверяющим ваше лицо и документом, подтверждающим родственные связи с пропавшим лицом (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.п.).
Обратиться можно в областное отделение, однако лучше всего – в главное отделение СБУ в Киеве (ул. Владимирская, 33).
На КПП к вам позовут очередного следователя, который примет заявление в общественной приемной, или же вам выпишут пропуск и проведут вас в кабинет следователя.
Следователю необходимо будет сообщить:
- всю имеющуюся информацию о том, что родной в плену;
- номер телефона, с которого звонил родной во время плена (если звонил по телефону);
- раскадровку видео, на котором был замечен (если есть);
- фото, скрины постов из чатов в мессенджерах и т.д. (если есть).
После этого между вами (заявителем) и СБУ подписывается протокол о неразглашении и протокол об опросе. Вы получите номер дела и контакты следователя, который будет его вести. Это гарантия того, что плен будет подтвержден.
Если неизвестно пребывание человека
Если статус и место нахождения вашего родного неизвестны, необходимо сделать дополнительные шаги:
- Придите в ближайшее отделение полиции и напишите заявление о том, что связь с родным потеряна. После чего вы получите документ - номер уголовного производства в Едином реестре досудебных расследований.
- Если вы член семьи (папа, мама, дети), сдайте ДНК для проведения ДНК-теста. Ведь если нет подтверждения плена, ДНК-экспертиза – это необходимость.
Если нет где взять ДНК, тогда необходимо будет подать ходатайство в суд с просьбой провести эксгумацию родителей или ребенка на извлечение генома умершего для ДНК-теста.
Далее нужно будет ждать, окажется/не окажется совпадение. Частичное совпадение не считается подтверждением. Извлечь следы ДНК можно и из вещей пропавшего.
После этого необходимо обратиться к Уполномоченному по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Тогда эта служба начнет поиск. Контакты: 0800339247 и 0958960421.
Кроме этого, рекомендуем обратиться в Международную организацию по поиску без вести пропавших (ICMP), заполнив форму, перед тем прочитать инструкцию, предшествующую заполнению анкеты.
ВАЖНО: ни на одном из этих шагов не нужно платить за какие-либо услуги. Если вам предлагают услугу за деньги, то, скорее всего, это аферисты.
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