На військовому заводі в Болгарії прогримів вибух, почалася детонація боєприпасів

Згідно з даними ЗМІ, інцидент стався поблизу села Беліца в муніципалітеті Трявна.

Мер Денчо Мінев заявив, що жертв і постраждалих внаслідок вибуху та пожежі немає. Він також запевнив, що вогонь вже вдалося приборкати, а всіх працівників підприємства евакуювали автобусами.

На місці створили оперативний штаб, до роботи якого залучили представників усіх правоохоронних органів.

Також відомо, що на складі боєприпасів почалася детонація після загоряння вантажівки - наразі там лунають вторинні вибухи.

Водночас рятувальники продовжують гасити пожежі, які поширилися на лісові масиви поблизу місця інциденту. Причини займання наразі встановлюють. Територію оточили та заборонили доступ стороннім. Дорогу на розв’язці біля села Армянківці перекрили, а також встановили контрольно-пропускний пункт.

Через задимлення та забруднення повітря влада закликала жителів зачинити вікна, користуватися захисними масками та без нагальної потреби не виходити на вулицю.

У зв’язку з пожежею губернатор Габровської області активував систему BG-ALERT. Мешканців закликали дотримуватися рекомендацій Міністерства внутрішніх справ та не наближатися до місця інциденту.

Міністр внутрішніх справ Іван Демерджиєв заявив, що населені пункти поблизу заводу евакуюють. За його словами, причини інциденту наразі встановлюють, однак, імовірно, вони мають внутрішній характер.