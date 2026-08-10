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На военном заводе в Болгарии прогремел взрыв, началась детонация боеприпасов

14:07 10.08.2026 Пн
2 мин
Власти экстренно активировали систему BG-ALERT
aimg Юлия Капитонова
Фото: На военном заводе в Болгарии произошел пожар на складе боеприпасов (facebook.com/p/Денчо-Минев)

10 августа на военном заводе в Болгарии начался пожар на складе боеприпасов после громкого взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БТА.

Согласно данным СМИ, инцидент произошел вблизи села Белица в муниципалитете Трявна.

Мэр Денчо Минев заявил, что жертв и пострадавших в результате взрыва и пожара нет. Он также заверил, что огонь уже удалось потушить, а всех работников предприятия эвакуировали автобусами.

На месте был создан оперативный штаб, к работе которого привлекли представителей всех правоохранительных органов.

Также известно, что на складе боеприпасов началась детонация после возгорания грузовика - сейчас там раздаются вторичные взрывы.

В то же время спасатели продолжают тушить пожары, распространившиеся на лесные массивы вблизи места инцидента. Причины возгорания устанавливают. Территорию оцепили и запретили доступ посторонним. Дорогу на развязке возле села Армянковцы перекрыли, а также установили контрольно-пропускной пункт.

Из-за задымления и загрязнения воздуха власти призвали жителей закрыть окна, пользоваться защитными масками и без необходимости не выходить на улицу.

В связи с пожаром губернатор Габровской области активировал систему BG-ALERT. Жителей призвали придерживаться рекомендаций Министерства внутренних дел и не приближаться к месту инцидента.

Министр внутренних дел Иван Демерджиев заявил, что населенные пункты вблизи завода эвакуируют. По его словам, причины инцидента сейчас устанавливают, однако, вероятно, они имеют внутренний характер.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что утром 8 августа в воздушное пространство Болгарии вторгся неизвестный дрон, он залетел со стороны Румынии.

Впоследствии в болгарском Минобороны заявили, что этот дрон мог быть украинской приманкой "Майя" .

В МИД Украины ответили, что Силы обороны Украины не направляли никаких средств в сторону Болгарии.

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