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У Болгарії вибухнув дрон біля газопроводу поряд з кордоном Румунії

16:02 08.08.2026 Сб
2 хв
Що відомо про інцидент?
aimg Едуард Ткач
У Болгарії вибухнув дрон біля газопроводу поряд з кордоном Румунії Фото: подібні безпілотники важко виявляти (Getty Images)
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Сьогодні в суботу, 8 серпня, до повітряного простору Болгарії вторгся невідомий дрон, який прилетів з боку Румунії. Незабаром після перетину кордону він вибухнув неподалік міжнародного газопроводу.

Про це заявив болгарський прем'єр-міністр Румен Радєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За його словами, інцидент стався невдовзі після 5 ранку. Відомо, що безпілотник вибухнув приблизно на відстані 200 метрів від румунської компресорної станції і приблизно за 1 км від болгарської компресорної станції на Трансбалканському газопроводі.

Під час того, як дрон пролітав над Румунією та Болгарією, він не був ідентифікований. Тому наразі незрозуміло, звідки вилетів безпілотник і чи пов'язаний він із Україною чи Росією.

"Жертв немає, будівлі не пошкоджені. Район оточений. Ми продовжимо стежити за ситуацією та посилимо спостереження. Після цього інциденту ми також передислокуємо сили прикордонної поліції щодо виявлення дронів та прийняття контрзаходів на кордоні з Туреччиною та Румунією", - сказав Радєв.

Тим часом, міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що цей інцидент буде піднятий на засіданні Північноатлантичної ради на початку наступного тижня.

За його словами, судячи з сили вибуху та стовпа чорного диму, дрон, ймовірно, ніс значну кількість вибухівки. Він додав, що такі безпілотники важко виявити через їхні невеликі розміри і малу висоту польоту.

Зазначимо, що Болгарія та Румунія є членами НАТО та Євросоюзу.

Інші інциденти з дронами

Нагадаємо, що в ніч на 8 серпня в німецькому місті Мехерніхбуло зафіксовано проліт дронів над ключовим логістичним об'єктом Бундесверу. Відомо, що там ремонтують системи ППО Patriot.

Також ми писали, що в ніч на 5 серпня в аеропорту Лейпцига було тимчасово припинено польоти після того, як біля злітно-посадкової смуги, неподалік українського транспортного літака Ан-124 виявили дрон. Пізніше була інформація, що дрон мав вибухівку, а літак перевозив боєприпаси.

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