ua ru
Ср, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На військовому аеродромі РФ, де нещодавно сталися вибухи, оголосили повітряну тривогу, - росЗМІ

Новость на русском →
Середа 07 грудня 2022 00:26
На військовому аеродромі РФ, де нещодавно сталися вибухи, оголосили повітряну тривогу, - росЗМІ Фото: На військовому аеродромі РФ оголосили повітряну тривогу (pixabay.com)
Автор: Олег Васьків

На аеродромі "Енгельс" у Саратовській області РФ, де днями сталися вибухи, 6 грудня оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За даними російських пропагандистів, сирени пролунали на території військової частини.

"Цивільній інфраструктурі нічого не загрожує", - додали вони.

Нагадаємо, 5 грудня на російському аеродромі "Енгельс" сталися вибухи. Згодом з'явилися супутникові фото наслідків інцидентів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Без світла 6-7 годин? У YASNO пояснили, що робити і чому не варто дзвонити до кол-центру
Без світла 6-7 годин? У YASNO пояснили, що робити і чому не варто дзвонити до кол-центру
DAILY
"Піхотинець Путіна". Як Кадиров впливає на Кремль та яка його роль у війні проти України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Піхотинець Путіна". Як Кадиров впливає на Кремль та яка його роль у війні проти України