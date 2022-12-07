На військовому аеродромі РФ, де нещодавно сталися вибухи, оголосили повітряну тривогу, - росЗМІ

На аеродромі "Енгельс" у Саратовській області РФ, де днями сталися вибухи, 6 грудня оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За даними російських пропагандистів, сирени пролунали на території військової частини. "Цивільній інфраструктурі нічого не загрожує", - додали вони.