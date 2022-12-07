На військовому аеродромі РФ, де нещодавно сталися вибухи, оголосили повітряну тривогу, - росЗМІ
Фото: На військовому аеродромі РФ оголосили повітряну тривогу (pixabay.com)
На аеродромі "Енгельс" у Саратовській області РФ, де днями сталися вибухи, 6 грудня оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
За даними російських пропагандистів, сирени пролунали на території військової частини.
"Цивільній інфраструктурі нічого не загрожує", - додали вони.
Нагадаємо, 5 грудня на російському аеродромі "Енгельс" сталися вибухи. Згодом з'явилися супутникові фото наслідків інцидентів.
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