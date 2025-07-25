Військового створили через ШІ: у ЦПД спростували "відступ" ЗСУ у Сумській області

"Російська пропаганда знову розганяє фейкове TikTok-відео нібито військового 71-ї бригади ЗСУ, який розповідає, що його підрозділу начебто довелося відступати в Сумській області через відсутність оборонних споруд", - йдеться у повідомленні.

У ЦПД вказали, що відео виявилось фейком, його створили росіяни із використанням технологій штучного інтелекту.

Експерти звернули увагу на характерні ознаки підробки. Зокрема, неприродну міміку, вимов героя, мінімальні рухи губами, відсутність кліпання очима. Також у героя "військового" немає на камуфляжі жодного шеврона.

Насправді на Сумському напрямку окупанти не мають жодного просування. Це напередодні підтвердив Президент України Володимир Зеленський.

У Центрі зазначили, що подібне відео є черговою інформаційною атакою з боку РФ, яка намагається посіяти паніку серед українців, підірвати довіру до Збройних сил та приховати власні військові невдачі.