Военного создали через ИИ: в ЦПД опровергли "отступление" ВСУ в Сумской области

"Российская пропаганда снова разгоняет фейковое TikTok-видео якобы военного 71-й бригады ВСУ, который рассказывает, что его подразделению якобы пришлось отступать в Сумской области из-за отсутствия оборонительных сооружений", - говорится в сообщении.

В ЦПД указали, что видео оказалось фейком, его создали россияне с использованием технологий искусственного интеллекта.

Эксперты обратили внимание на характерные признаки подделки. В частности, неестественную мимику, речь героя, минимальные движения губами, отсутствие моргания глазами. Также у героя "военного" нет на камуфляже ни одного шеврона.

На самом деле на Сумском направлении оккупанты не имеют никакого продвижения. Это накануне подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский.

В Центре отметили, что подобное видео является очередной информационной атакой со стороны РФ, которая пытается посеять панику среди украинцев, подорвать доверие к Вооруженным силам и скрыть собственные военные неудачи.