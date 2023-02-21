Військового РФ засудили на 12 років тюрми за катування цивільного в Чернігівській області
Військовослужбовець РФ протягом 4 днів силоміць утримував пораненого цивільного в приміщенні магазину у Чернігівській області. За це його засудили на 12 років тюрми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
"У березні 2022 року села Терехівка Чернігівського району обвинувачений спільно з іншими військовими РФ катував пораненого цивільного", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що окупант постійно катував чоловіка, завдавав йому численних побоїв та ударів по тілу. Катування здійснювалися з інтервалами, що виключали можливість сну. Потерпілий був позбавлений необхідної медичної допомоги, їжі та води.
Росіянина визнано винним у порушенні законів і звичаїв війни, пов’язаних із жорстоким поводженням з цивільним населенням та призначено 12 років позбавлення волі.
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