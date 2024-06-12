UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Без військового квитка можуть бути недоступні "сотні, якщо не тисячі" держпослуг, - Мін'юст

Фото: міністр юстиції України Денис Малюська (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Військовозобов'язаним українцям можуть обмежувати надання державних послуг без військово-облікових документів. Йдеться про "сотні, якщо не тисячі" послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра юстиції України Дениса Малюськи.

Він пояснив, що закон про адміністративні послуги передбачає, що при зверненні громадян за якоюсь послугою держава може вимагати військово-облікові документи. Як зазначив Малюська, така вимога дозволить військовозобов'язаним "з'являтись на радарах держави".

"Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такі механізми (вимога надати військові документи, - ред.). Але, на моє переконання, він буде з'являтись все частіше. Все частіше для надання послуг військовозобов’язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ", - сказав міністр.

Малюська також зазначив, що очікувати масштабної реформи не варто, бо українське законодавство вже передбачає можливість вимагати військовий квиток. За його словами, йдеться про "сотні, якщо не тисячі" послуг, при наданні яких можуть попросити надати військово-обліковий документ.

Глава Мін'юсту додав, що для певних послуг таку вимогу не будуть запроваджувати. Це послуги, що стосуються членів сім'ї військовозобов'язаного та дітей військовозобов'язаного. Для критично важливих послуг такої вимоги не будуть запроваджувати.

За словами Малюськи, військово-облікові документи вимагатимуть при наданні послуг, потрібних для "гарного життя та особистого комфорту" військовозобов'язаного. 

 

Передісторія

Нагадаємо, 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Одне з головних нововведень - це оновлення даних військовозобов'язаних.

Так, військовозобов'язані українці повинні до 16 липня 2024 року оновити свої облікові дані. Це стосується як чоловіків, так і військовозобов'язаних жінок, навіть тих, хто перебуває за кордоном.

Оновити дані можна у ТЦК чи центрах надання адмінпослуг, а також через мобільний застосунок "Резерв+".

У разі невиконання норми закону до зазначеного терміну передбачені штрафи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство юстиції УкраїниДенис МалюськаМобілізація в УкраїніЗакон про мобілізацію