Без военного билета могут быть недоступны "сотни, если не тысячи" госуслуг, - Минюст

Он объяснил, что закон об административных услугах предусматривает, что при обращении граждан за какой-либо услугой государство может потребовать военно-учетные документы. Как отметил Малюська, такое требование позволит военнообязанным "появляться на радарах государства".

"Я не могу сказать, что мы повсеместно ввели такие механизмы (требование предоставить военные документы, - ред.). Но, по моему убеждению, он будет появляться все чаще. Все чаще для предоставления услуг военнообязанным государство будет спрашивать военно-учетный документ", - сказал министр.

Малюська также отметил, что ожидать масштабную реформу не стоит, потому что украинское законодательство уже предусматривает возможность требовать военный билет. По его словам, речь идет о "сотнях, если не тысячах" услуг, при предоставлении которых могут попросить предоставить военно-учетный документ.

Глава Минюста добавил, что для определенных услуг такое требование не будут вводить. Это услуги, касающиеся членов семьи и детей военнообязанного. Для критически важных услуг такие требования не будут вводить.

По словам Малюськи, военно-учетные документы будут требовать при предоставлении услуг, необходимых для "хорошей жизни и личного комфорта" военнообязанного.