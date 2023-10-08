Ізраїль вперше за 50 років оголосив стан війни

"Військово-політичний кабінет учора ввечері затвердив воєнний стан і, відповідно, проведення значних бойових дій. Це згідно з пунктом 40 Основного Закону про Уряд. Війна, нав’язана Державі Ізраїль через смертоносний терористичний напад із сектора Газа, почалася 7 жовтня 2023 року о 06:00", - пише пресслужба.

Відтепер Сили оборони Ізраїлю мають повну свободу дій, у тому ж числі щодо планування операцій без консультацій з політиками.

Востаннє пункт 40 Алеф було введено ще 50 років тому під час війни "Судного дня". Тоді Ізраїль атакувала коаліція арабських держав, до якої входили Сирія, Єгипет, Ірак та Йорданія.

Як відзначає ізраїльська державна телерадіокомпанія Kan, активація пункту дасть змогу уряду:

віддати наказ "про здійснення значних воєнних дій, які можуть з високим ступенем ймовірності призвести до війни";

змінити розміри компенсаційних виплат, які держава виплачуватиме жертвам.

Зокрема міністри затвердили надзвичайні правила, які дозволяють проводити слухання в судах без присутності затриманих. Це рішення було прийнято через складнощі з поліцейськими кадрами й транспортуванням полонених.

Також очікується, що завтра вранці комітет Кнесету у закордонних справах і безпеці проведе спеціальні слухання з метою схвалення мобілізації резерву.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Вчора, 7 жовтня, ХАМАС атакував Ізраїль. Після масштабного ракетного обстрілу країни, бойовики проникли на територію Сдероту - невеличкого міста в Південному окрузі.

Ізраїль оголосив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Усі подробиці ХАМАСу на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати в матеріалі РБК-Україна. Реакцію України й світу на події в Ізраїлі можна дізнатись за посиланням.