В Міноборони розповіли, чи всіх військовозобов'язаних мобілізують після оновлення даних

Фото: чи всіх військовозобов'язаних мобілізують після оновлення даних (Getty Images)

Оновлення даних для військовозобов'язаних в Україні, яке необхідно зробити до 16 липня, не означає автоматичну мобілізацію.

Про це розповів директор Департаменту кадрової політики МОУ Марк Андрусяк, пише РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

"На сьогодні з інформацією, що в нас вже є, оновили свої дані близько 3 млн громадян. Потреба ЗСУ для призову під час мобілізації значно менша. Тому не всі громадяни, які оновили облікові дані будуть призвані на військову службу", - констатував він. Військовий підкреслив, що оновлення дааних створене для справедливого підходу, щоб всі військозобов'язані знаходились на військовому обліку.