Військові та ветерани можуть отримати до 1,2 мільйона гривень: як оформити виплату

Військовослужбовці, а також особи, звільнені з військової служби, можуть отримати одноразову грошову допомогу (ОГД) у разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності.

У більшості випадків виплата відбувається впродовж 4 місяців з моменту подання повного пакета документів. Заяву треба подати у період до 3 років з дати встановлення інвалідності або втрати працездатності. Ці норми регулюються постановою КМУ №975, наказ МОУ №530.

Документи розглядають у військовій частині або ТЦК, потім передають до Міноборони. Після затвердження - кошти перераховуються заявнику.

У випадку часткової втрати працездатності виплати залежать від відсотка втрати працездатності: від 7 500 гривень (5%) до 45 400 гривень (30%).

У 2025 році розміри допомоги залежать від групи інвалідності та причинного зв’язку.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві запровадили нову адресну грошову допомогу на засоби гігієни - 48 тисяч гривень на рік. Її отримають окремі категорії киян, зокрема ВПО, родини з дітьми з інвалідністю та тяжкими захворюваннями, малозабезпечені сім'ї з немовлятами та захисники України з медичними показаннями. Допомогу виплачуватимуть щоквартально. Замість товарів тепер - гроші.

Також ми розповідали, що Кабмін змінив порядок надання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих військових. Тепер днем виникнення права на виплату вважається дата актового запису про смерть, а не дата смерті у свідоцтві. Нові правила також враховують випадки зниклих безвісти та невпізнаних загиблих. Постанова уніфікує підхід до виплат в умовах воєнного стану.

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