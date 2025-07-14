Військові та ветерани можуть отримати до 1,2 мільйона гривень: як оформити виплату
Військовослужбовці, а також особи, звільнені з військової служби, можуть отримати одноразову грошову допомогу (ОГД) у разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.
Хто має право на допомогу
Право на ОГД мають:
- військові та звільнені зі служби особи, якщо інвалідність або втрата працездатності пов'язані з виконанням обов’язків військової служби або захистом Батьківщини;
- особи зі встановленим відсотком втрати працездатності - за умови, що ця втрата визнана протягом 3 місяців після звільнення.
Допомога не виплачується, якщо інвалідність або втрата працездатності виникли внаслідок:
- правопорушення;
- стану алкогольного або наркотичного сп’яніння;
- умисного самоушкодження.
Скільки можна отримати
У 2025 році розміри допомоги залежать від групи інвалідності та причинного зв’язку.
Якщо інвалідність пов’язана з виконанням обов’язків військової служби:
- I група - 1 211 200 гривень;
- II група - 908 400 гривень;
- III група - 757 000 гривень.
Якщо інвалідність пов’язана лише з проходженням служби:
- I група - 363 360 гривень;
- II група - 272 520 гривень;
- III група - 211 960 гривень.
У випадку часткової втрати працездатності виплати залежать від відсотка втрати працездатності: від 7 500 гривень (5%) до 45 400 гривень (30%).
У разі зміни групи інвалідності або збільшення ступеня втрати працездатності передбачена доплата.
Як подати документи
Необхідно підготувати пакет документів, який включає:
- заяву;
- завірені копії довідки МСЕК або висновку ЕКОПФО;
- документи військово-лікарської комісії;
- паспорт, ІПН;
- згоду на обробку персональних даних;
- військовий квиток (для іноземців).
Куди подавати:
- військовослужбовці - до своєї військової частини;
- звільнені з ЗСУ - до ТЦК та СП;
- службовці інших формувань - до своїх структур (НГУ, СБУ, ДПСУ тощо).
Як ухвалюється рішення
Документи розглядають у військовій частині або ТЦК, потім передають до Міноборони. Після затвердження - кошти перераховуються заявнику.
У більшості випадків виплата відбувається впродовж 4 місяців з моменту подання повного пакета документів. Заяву треба подати у період до 3 років з дати встановлення інвалідності або втрати працездатності. Ці норми регулюються постановою КМУ №975, наказ МОУ №530.
Раніше РБК-Україна писало, що у Києві запровадили нову адресну грошову допомогу на засоби гігієни - 48 тисяч гривень на рік. Її отримають окремі категорії киян, зокрема ВПО, родини з дітьми з інвалідністю та тяжкими захворюваннями, малозабезпечені сім'ї з немовлятами та захисники України з медичними показаннями. Допомогу виплачуватимуть щоквартально. Замість товарів тепер - гроші.
Також ми розповідали, що Кабмін змінив порядок надання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих військових. Тепер днем виникнення права на виплату вважається дата актового запису про смерть, а не дата смерті у свідоцтві. Нові правила також враховують випадки зниклих безвісти та невпізнаних загиблих. Постанова уніфікує підхід до виплат в умовах воєнного стану.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.