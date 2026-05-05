Військовий не виходить на зв'язок: як діяти родичам і куди звертатися

Родичам військовослужбовців пояснили, як діяти, якщо захисник або захисниця тривалий час не виходить на зв’язок. У більшості випадків це пов’язано з умовами служби, а не надзвичайними обставинами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Головне:
У Міноборони наголошують, що на передовій часто виникають технічні та безпекові обмеження. Зокрема, зв’язок може бути відсутній через проблеми з мобільною мережею або інтернетом, розряджений телефон чи виконання бойового завдання в режимі мовчання.
Тому відсутність відповіді не завжди означає щось критичне.
Якщо військовий не виходить на зв’язок тривалий час, радять діяти послідовно:
Контакти таких служб можна знайти на платформі "На зв’язку", яка створена для військових і їхніх родин.
Також можна звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб подати запит до військової частини.
Якщо у підрозділі повідомляють, що військовий виконує бойове завдання і не входить до списків поранених, зниклих або полонених, варто дочекатися, коли він сам вийде на зв’язок.
У Міноборони окремо застерігають від публікації інформації у соцмережах. Не можна розміщувати фото військового у формі, вказувати його підрозділ чи останню відому локацію.
Такі дані можуть бути використані ворогом і нашкодити як самому військовому, так і його побратимам.
