Военный не выходит на связь: как действовать родственникам и куда обращаться

Родственникам военнослужащих объяснили, как действовать, если защитник или защитница длительное время не выходит на связь. В большинстве случаев это связано с условиями службы, а не чрезвычайными обстоятельствами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Главное:
В Минобороны отмечают, что на передовой часто возникают технические ограничения и ограничения по безопасности. В частности, связь может отсутствовать из-за проблем с мобильной сетью или интернетом, разряженного телефона или выполнения боевой задачи в режиме молчания.
Поэтому отсутствие ответа не всегда означает что-то критическое.
Если военный не выходит на связь длительное время, советуют действовать последовательно:
Контакты таких служб можно найти на платформе "На связи", которая создана для военных и их семей.
Также можно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, чтобы подать запрос в воинскую часть.
Если в подразделении сообщают, что военный выполняет боевое задание и не входит в списки раненых, пропавших или пленных, стоит дождаться, когда он сам выйдет на связь.
В Минобороны отдельно предостерегают от публикации информации в соцсетях. Нельзя размещать фото военного в форме, указывать его подразделение или последнюю известную локацию.
Такие данные могут быть использованы врагом и навредить как самому военному, так и его собратьям.
Ранее РБК-Украина рассказывало о праве военных на отпуск по семейным обстоятельствам и условиях его получения. Такой отпуск предоставляют в важных жизненных ситуациях по решению командира, обычно до 10 дней (плюс время на дорогу), с сохранением денежного обеспечения. Для оформления нужно подать рапорт и, по возможности, подтверждающие документы.
Также мы писали, что освобожденные из плена украинцы могут оформить отсрочку от мобилизации, а также о новых правилах ее автоматического продления. Оформление упростили - достаточно обратиться в ЦПАУ один раз, после чего отсрочка продлевается автоматически каждые 90 дней.