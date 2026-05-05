Военный не выходит на связь: как действовать родственникам и куда обращаться

Главное: Причины тишины: Отсутствие связи часто обусловлено техническими проблемами, отсутствием сети или выполнением боевой задачи в режиме молчания.

Почему военный может не отвечать

В Минобороны отмечают, что на передовой часто возникают технические ограничения и ограничения по безопасности. В частности, связь может отсутствовать из-за проблем с мобильной сетью или интернетом, разряженного телефона или выполнения боевой задачи в режиме молчания.

Поэтому отсутствие ответа не всегда означает что-то критическое.

Что делать, если связи долго нет

Если военный не выходит на связь длительное время, советуют действовать последовательно:

попытаться связаться с побратимами;

обратиться к непосредственному командиру;

связаться со службой сопровождения воинской части.

Контакты таких служб можно найти на платформе "На связи", которая создана для военных и их семей.

Также можно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, чтобы подать запрос в воинскую часть.

Если в подразделении сообщают, что военный выполняет боевое задание и не входит в списки раненых, пропавших или пленных, стоит дождаться, когда он сам выйдет на связь.

Чего не стоит делать

В Минобороны отдельно предостерегают от публикации информации в соцсетях. Нельзя размещать фото военного в форме, указывать его подразделение или последнюю известную локацию.

Такие данные могут быть использованы врагом и навредить как самому военному, так и его собратьям.