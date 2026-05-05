Военный не выходит на связь: как действовать родственникам и куда обращаться

19:22 05.05.2026 Вт
3 мин
Важно не паниковать, проверять информацию через официальные каналы и не распространять чувствительные данные
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Связь с военным (Getty Images)

Родственникам военнослужащих объяснили, как действовать, если защитник или защитница длительное время не выходит на связь. В большинстве случаев это связано с условиями службы, а не чрезвычайными обстоятельствами.

Главное:

  • Причины тишины: Отсутствие связи часто обусловлено техническими проблемами, отсутствием сети или выполнением боевой задачи в режиме молчания.
  • Первые шаги: Родственникам советуют сначала попробовать связаться с побратимами, непосредственным командиром или службой сопровождения части.
  • Куда обращаться: Контакты служб сопровождения можно найти на платформе "На связи" или подать запрос через ТЦК и СП по месту жительства.
  • Когда ждать: Если военный выполняет задание и не находится в списках раненых или пропавших, стоит дождаться, пока он сам выйдет на связь.
  • Запрет на публичность: Категорически запрещено публиковать в соцсетях фото в форме, данные о подразделении или локацию защитника.

Почему военный может не отвечать

В Минобороны отмечают, что на передовой часто возникают технические ограничения и ограничения по безопасности. В частности, связь может отсутствовать из-за проблем с мобильной сетью или интернетом, разряженного телефона или выполнения боевой задачи в режиме молчания.

Поэтому отсутствие ответа не всегда означает что-то критическое.

Что делать, если связи долго нет

Если военный не выходит на связь длительное время, советуют действовать последовательно:

  • попытаться связаться с побратимами;
  • обратиться к непосредственному командиру;
  • связаться со службой сопровождения воинской части.

Контакты таких служб можно найти на платформе "На связи", которая создана для военных и их семей.

Также можно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, чтобы подать запрос в воинскую часть.

Если в подразделении сообщают, что военный выполняет боевое задание и не входит в списки раненых, пропавших или пленных, стоит дождаться, когда он сам выйдет на связь.

Чего не стоит делать

В Минобороны отдельно предостерегают от публикации информации в соцсетях. Нельзя размещать фото военного в форме, указывать его подразделение или последнюю известную локацию.

Такие данные могут быть использованы врагом и навредить как самому военному, так и его собратьям.

Ранее РБК-Украина рассказывало о праве военных на отпуск по семейным обстоятельствам и условиях его получения. Такой отпуск предоставляют в важных жизненных ситуациях по решению командира, обычно до 10 дней (плюс время на дорогу), с сохранением денежного обеспечения. Для оформления нужно подать рапорт и, по возможности, подтверждающие документы.

Также мы писали, что освобожденные из плена украинцы могут оформить отсрочку от мобилизации, а также о новых правилах ее автоматического продления. Оформление упростили - достаточно обратиться в ЦПАУ один раз, после чего отсрочка продлевается автоматически каждые 90 дней.

