UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Військовий США продавав іноземцю секретну інформацію про HIMARS та гіперзвукове обладнання

Ілюстративне фото: Китай міг отримати секретну інформацію про HIMARS (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сержант армії США і аналітик розвідки Корбейн Шульц визнав себе винним у продажу секретної інформації іноземцю. Вона, зокрема, стосувалася реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Підозрюваний, якого затримали ще у березні цього року, визнав себе винним учора, 13 серпня, у федеральному суді у Нешвіллі. Раніше він відмовлявся визнавати свою провину.

За даними сторони обвинувачення, всього Шульц за передану секретну інформацію отримав 42 тисячі доларів. "Покупцем" був іноземець з Гонконгу.

За інформацією слідства, фігурант справи вступив у змову з іноземцем у червні 2022 року. Серед інформації, яку передав Шульц, були дані про ракети, ракетні та артилерійські системи, у тому числі HIMARS; гіперзвукове обладнання; тактику боротьби з безпілотниками; американські військові супутники; дослідження щодо військових навчань та операцій у великих країнах, таких як Китай.

При цьому з самого початку Шульца просили передати документи з докладним описом уроків, які можна отримати з війни Росії з Україною, і того, як ці уроки можуть бути використані США для допомоги Тайваню у разі нападу. За це він отримав 200 доларів, після чого сторони домовилися про "довгострокову співпрацю".

Що передувало

Нагадаємо, торік у США також затримали колишнього агента Федерального бюро розслідувань. Правоохоронці з'ясували, що він працював на російського олігарха Олега Дерипаску.

Колишній агент ФБР допомагав олігарху проводити розслідування проти російського бізнесмена Володимира Потаніна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКитайРСЗО