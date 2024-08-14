Военный США продавал иностранцу секретную информацию о HIMARS и гиперзвуковом оборудовании

Подозреваемый, которого задержали еще в марте этого года, признал себя виновным вчера, 13 августа, в федеральном суде в Нэшвилле. Ранее он отказывался признавать свою вину.

Согласно данным стороны обвинения, всего Шульц за переданную секретную информацию получил 42 тысячи долларов. “Покупателем” был иностранец из Гонконга.

По информации следствия, фигурант дела вступил в сговор с иностранцем в июне 2022 года. Среди информации, которую передал Шульц, были данные о ракетах, ракетных и артиллерийских системах, в том числе HIMARS; гиперзвуковом оборудовании; тактике борьбы с беспилотниками; американских военных спутниках; исследованиях о военных учениях и операциях в крупных странах, таких как Китай.

При этом первоначально Шульца просили передать документы с подробным описанием уроков, которые можно извлечь из войны России с Украиной, и того, как эти уроки могут быть применены США для помощи Тайваню в случае нападения. За это он получил 200 долларов, после чего стороны договорились о "долгосрочном сотрудничестве".