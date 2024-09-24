Військовий з собакою їхав у тамбурі поїзда: що кажуть в УЗ

Яке пояснення дали в "Укрзалізниці"

Пасажирка Катерина Білозерова написала, що чоловік у військовій формі їхав у тамбурі вагона у поїзді "Одеса-Ковель". Він розташувався на металевій підлозі разом із великим собакою. На фото видно, що військовий був вкритий ковдрою, яку видають пасажирам.

"Люди які нас захищають, чотирилапі, які їм в цьому допомагають, мають їхати в тамбурі на холодній підлозі 8 годин…"Він їде з передової" - сказала мені провідник", - розповіла пасажирка.

В "Укрзалізниці" відреагували на допис і в коментарях пояснили ситуацію. За словами представників компанії, військовослужбовець у вагоні 5 поїзда №078 мав квитки разом із мамою на місця 46 і 48. Проте при посадці відразу попередив бригаду, що йому психологічно комфортніше їхати у тамбурі.

"Треба розуміти, що наші захисники можуть мати психологічні причини, щоб поводити себе дещо відмінно від інших пасажирів, наші бригади стикаються із цим щодня - стояння в тамбурах, небажання спати на постілі, окріп замість чаю та інше", - зазначили в УЗ.

В "Укрзалізниці" додали, що обмежень для службових собак не існує за умови викупу всіх місць у купе, але в даному випадку сусіди не мали заперечень проти собаки. Тієї ночі чоловікові неодноразово пропонували зайняти місце в купе, але він не погодився.

Фото: Військовий у тамбурі поїзда "Одеса-Ковель" (facebook.com/ekaterina.belozerova.14)

Після схожого випадку правила перевезення тварин вирішили змінити

У березні 2024 року українського військовослужбовця не пустили в салон потяга "Київ - Чернігів" через розмір службового собаки, лабрадора. Чоловік їхав стоячи у тамбурі 3 години. Про ситуацію написала в соцмережі волонтерка Дар'я Бронська.

Представники УЗ тоді прокоментували, що за правилами, можна перевозити у салоні тварин не вище 45 см у холці. Крім того, вони повинні мати повідець та намордник. Тоді ж пояснили, що компанія працює над оновленням правил.

Пізніше у Нацгвардії опублікували допис, в якому розповіли, що службовий собака їхав у супроводі свого кінолога. До Києва вони дісталися у викупленому купе. А до Чернігова вирішили їхати найближчим потягом "Інтерсіті". У тамбурі нацгвардієць із лабрадором вирішив їхати для комфорту інших пасажирів.

У липні в УЗ повідомили, що розробляють нові правила перевезення собак. Зокрема, передбачається, що переноски не повинні бути лише жорсткі, малим тваринам (до 45 см у холці) дозволять тимчасове перебування без переноски. У поїздах Інтерсіті+ для великих собак проїзд стане можливим за умови викупу всіх місць, що розміщені єдиним блоком у ряду. Також за умови повного викупу купе можна буде подорожувати з великими собаками у вагонах СВ та РІЦ (RIC). Будь-які службові собаки представників Сил оборони зможуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів - з намордником і повідком.