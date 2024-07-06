УЗ розширила перелік поїздів з послугою термінового бронювання військовими

Укрзалізниця продовжує трансформувати внутрішні процеси, щоб забезпечити військовослужбовців Сил оборони України місцями в поїздах при потребі термінових поїздок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

"Ми розширюємо перелік поїздів, на які доступне пріоритетне бронювання для військовослужбовців через сервіс, що дозволить нам гарантовано покривати більшу частину потреби у квитках для термінових відряджень з/до прифронтових регіонів", - повідомили в компанії.

Водночас в УЗ зазначили, що оскільки в пріоритеті забезпечення термінових поїздок військовослужбовців, вони адаптують "горизонт" бронювання квитків.

"З 8 липня оформити заявку можна буде в період від 5 діб до рейсу - до безпосередньо дня відправки", - пояснили в компанії.

Водночас військовослужбовцям пояснили, що для планових поїздок із горизонтом планування понад 5 діб маємо сервіс моніторингу квитків з автовикупом у застосунку.

"Робимо це, щоб забезпечити тим, хто воює за нас зі зброєю в руках, можливість побачити близьких в дуже коротку відпустку чи вирішити термінові справи", - підкреслили в УЗ.