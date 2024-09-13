Військовий про ситуацію на Покровському напрямку: після певної паузи РФ активізувалась

Певний час російські військові поставили на паузу спроби штурмів на Покровському напрямку. Однак останні два дні помітно певну активізацію.

За його словами, ситуація на Покровському напрямку доволі складна. Там дійсно спостерігалась певна пауза протягом п'яти днів.

"Мали великі сподівання, що це обумовлено тим, що ворог був на одному з останніх подихів. Але можна сказати, що останні два дні певна активація все ж таки є. І там є певні проблеми на підходах від Новогродівки до села Лисівка. Хлопці тримаються як можуть", - розповів Ієвлєв.

Він зауважив, що на даному напрямку працюють екіпажі FPV працюють, які вдало працюють по техніці ворога.

"Тобто настільки можливо це стримують, але ситуація там дійсно доволі складна. Бої також точаться в Селидовому і на підступах до Мирнограда, по Гродівці там у ворога теж за останні два дні є певні просування. Попри те, що техніки знищується доволі багато, але ворог має трохи перевагу в кількості особового складу і ніяких у них нема проблем, дефіциту з БК", - говорить військовий.

На його думку, те що раніше вважали за затишшя, ймовірніше за все було перегрупуванням. Однак він вважає, що на це вплинув той факт, що українські військові змогли зайняти ті позиції, на яких можна тримати ворога "лоб в лоб".

"Дуже багато людей ставляться до цього не так позитивно коли звучить фраза "прийшлося відійти". Прийшлося відійти - це коли ти розумієш, що тобі триматися ні за що, не можна просто йти й грудьми ставати під кулі й розривати своїми тілами міни. Оборону також потрібно вести з розумних позицій, з урахуванням військової науки", - заявив Ієвлєв.

Саме завдяки цьому, він вважає, знизилась результативність штурмів росіян, хоча їх кількість все одно доволі значна.