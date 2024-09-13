Военный о ситуации в Покровском направлении: после определенной паузы РФ активизировалась

Одно время русские военные поставили на паузу попытки штурмов на Покровском направлении. Однако последние два дня заметна определенная активизация.

По его словам, ситуация на Покровском направлении достаточно сложная. Там действительно наблюдалась определенная пауза в течение пяти дней.

"Имели большие надежды, что это обусловлено тем, что враг был на одном из последних дыханий. Но можно сказать, что последние два дня определенная активация все же есть. И там есть определенные проблемы на подходах от Новогродовки к селе Лисовка. Ребята держатся как могут", - рассказал Иевлев.

Он отметил, что на данном направлении работают экипажи FPV работающие, успешно работающие по технике врага.

"То есть настолько возможно это сдерживают, но ситуация там действительно довольно сложная. Бои также ведутся в Селидово и на подступах к Мирнограду, по Гродовке там у врага тоже за последние два дня есть определенные продвижения. Несмотря на то, что техники уничтожается достаточно много, но враг" имеет немного преимущество в количестве личного состава и никаких у них нет проблем, дефицита с БК", - говорит военный.

По его мнению, то, что раньше считали затишье, вероятнее всего было перегруппировкой. Однако он считает, что это повлияло на тот факт, что украинские военные смогли занять те позиции, на которых можно держать врага "лоб в лоб".

"Очень много людей относятся к этому не так позитивно, когда звучит фраза "пришлось отойти". Пришлось отойти - это когда ты понимаешь, что тебе держаться ни за что, нельзя просто идти и грудью становиться под шары и разрывать своими телами мины. Оборону также нужно вести с разумных позиций, с учетом военной науки", – заявил Иевлев.

Именно благодаря этому, он считает, снизилась результативность штурмов россиян, хотя их количество все равно достаточно значительно.