У військовій силі немає потреби. У Трампа розраховують на "угоду" щодо Гренландії

"Нам не потрібно використовувати військову силу. Люди забувають, що в нас уже є війська (військовий контингент, - ред.) у Гренландії", - заявив політик.

Він додав, що місцеві жителі під час нещодавнього візиту сина Трампа до Гренландії нібито висловлювали бажання "мати право розвивати власні ресурси".

Водночас Венс заявив, що Данія нібито зробила недостатньо для безпеки острова, а для Вашингтона з'явилась можливість "взяти на себе ініціативу в забезпеченні безпеки Гренландії та експлуатації природних ресурсів".

"І це те, що Дональд Трамп вміє робити найкраще. Він вміє укладати угоди, і я думаю, що щодо Гренландії можна укласти угоду", - підсумував Венс.