В военной силе нет необходимости. У Трампа рассчитывают на "сделку" по Гренландии

У Соединенных Штатов Америки (США) нет нужды использовать военную силу в вопросе Гренландии, поскольку по острову "можно заключить сделку".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой интервью Джей Ди Венса, которого 47-й президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп избрал следующим вице-президентом.
"Нам не нужно использовать военную силу. Люди забывают, что у нас уже есть войска (военный контингент, - ред.) в Гренландии", - заявил политик.
Он добавил, что местные жители во время недавнего визита сына Трампа в Гренландию, якобы выражали желание "иметь право развивать собственные ресурсы".
В то же время Вэнс заявил, что Дания якобы сделала недостаточно для безопасности острова, а для Вашингтона появилась возможность "взять на себя инициативу в обеспечении безопасности Гренландии и эксплуатации природных ресурсов".
"И это то, что Дональд Трамп умеет делать лучше всего. Он умеет заключать сделки, и я думаю, что по Гренландии можно заключить соглашение", - подытожил Вэнс.
Во время первого президентского срока Трамп выражал заинтересованность в приобретении Гренландии. На этот же раз, после ряда очередных месседжей, король Дании Фредерик Х изменил королевский герб, сделав на нем более заметными Гренландию и Фарерские острова.
Между тем СМИ пишут, что заявления республиканца могут быть вызваны политикой противодействия РФ и Китаю.
О том, что стоит за месседжами Трампа относительно Гренландии, а также Панамского канала и Канады, - читайте авторском материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.