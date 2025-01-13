В военной силе нет необходимости. У Трампа рассчитывают на "сделку" по Гренландии

"Нам не нужно использовать военную силу. Люди забывают, что у нас уже есть войска (военный контингент, - ред.) в Гренландии", - заявил политик.

Он добавил, что местные жители во время недавнего визита сына Трампа в Гренландию, якобы выражали желание "иметь право развивать собственные ресурсы".

В то же время Вэнс заявил, что Дания якобы сделала недостаточно для безопасности острова, а для Вашингтона появилась возможность "взять на себя инициативу в обеспечении безопасности Гренландии и эксплуатации природных ресурсов".

"И это то, что Дональд Трамп умеет делать лучше всего. Он умеет заключать сделки, и я думаю, что по Гренландии можно заключить соглашение", - подытожил Вэнс.