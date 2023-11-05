Військовий з Польщі вистрелив у нелегального мігранта на кордоні з Білоруссю

Польській військовий вистрелив з вогнепальної зброї у мігранта, який нелегально перетнув польсько-білоруський кордон. Наразі військова жандармерія Польщі розслідує цю справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP .

Іноземець перебуває у лікарні міста Гайнувка, а у польській прокуратурі говорять, що це був нещасний випадок.

Прокурор з військових питань районної прокуратури Бялисток-Північ Радослав Вішенко заявив, що справою поранення нелегального мігранта зараз займається військова прокуратура.

"За інформацією, якою я володію, це сталося через нещасний випадок - військовослужбовець спіткнувся", - заявив він.

Документи у цій справі військова жандармерія має передати до прокуратури в понеділок.

Польському військовому за цей інцидент може загрожувати тюремне ув’язнення до восьми років.

Нещодавно польські прикордонники затримали поблизу кордону з Білоруссю українця, який допомагав нелегальним мігрантам перетнути польсько-білоруський кордон.

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