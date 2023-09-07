Військовий облік для жінок з 1 жовтня: у ЗСУ пояснили, навіщо це потрібно

Він зазначив, що жінки-медики з жовтня повинні прийти до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та стати на облік. Проте це не означає, що жінок мобілізують та відправлять на фронт.

"Жінки проходитимуть медичний огляд. Встановлюватиметься їхній ступінь придатності до військової служби. Така процедура потрібна, аби уточнити, який є в Україні мобілізаційний ресурс медичних працівників", - пояснив Фітоьо.

За його словами, зараз медичний персонал Збройних сил України є в достатній кількості.

Військовий облік жінок

У жовтні 2022 року Верховна рада ухвалила закон про добровільний військовий облік жінок. Українки з медичною освітою повинні обов'язково прийматися на облік військовозобов'язаних, для інших професій це буде добровільним.

При цьому у Раді наголошують, що поки не планують розширювати перелік спеціальностей для жінок для обов’язкової постановки на військовий облік.

Чи будуть мобілізувати жінок

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснювала, що в Україні зараз не проводиться мобілізація жінок. Громадянки можуть приєднатися до армії за власним бажанням.

За її словами, до 2026 року військовий облік для жінок буде добровільним.

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